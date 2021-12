Bayern wohl wieder heiß auf Dest: Tausch-Deal um zwei FCB-Profis?

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern ist offenbar an einem Abwehrspieler des FC Barcelona interessiert. Wie der Transferexperte Gerard Romero berichtet, soll Sergino Dest in den Fokus des Rekordmeisters gerückt sein – und das zum zweiten Mal. Schon im Sommer 2020 waren die Bayern wohl am Niederländer dran. Damals wechselte er aber von Ajax Amsterdam zu Barca.

Seitdem konnte er dort nicht wirklich überzeugen. Wie die spanische Sport berichtet, soll Trainer Xavi nicht unbedingt ein Fan von Dest sein. Der Rechtsverteidiger könnte nun doch vielleicht seinen Weg nach München finden.

Im Gegenzug sollen dafür laut Romero aber wohl die beiden FCB-Mittelfeldspieler Marc Roca und Corentin Tolisso nach Barcelona wechseln. Beide haben einen schwierigen Stand an der Säbener Straße und bekommen nur wenig Spielzeit. Ein Wechsel könnte für beide durchaus Sinn ergeben.

