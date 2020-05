Bayern wollen Neuer laut Hainer “weiter an uns binden”

via

via Sky Sport Austria

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat ein klares Bekenntnis zur erhofften Vertragsverlängerung mit Fußball-Tormann Manuel Neuer abgegeben. “Wir wollen ihn weiter an uns binden”, sagte Hainer in einem “Kicker”-Interview (Montag). Überzogene Gehaltsvorstellungen in den laufenden Verhandlungen sieht der 65-Jährige bei dem Weltklasse-Keeper und Teamkollegen von ÖFB-Star David Alaba nicht.

“Ich habe ihn nie so erlebt. Und ich glaube nicht, dass es vermessen ist, wenn jemand seine Vorstellung vorträgt”, erklärte Hainer. Auch glaube er nicht, dass Neuers Image durch die öffentliche Debatte Schaden genommen habe. “Sollte Manuel dieses Gefühl gehabt haben, kann ich nur betonen, dass aus der Clubführung keiner beabsichtigt hat, ihn zu beschädigen”, versicherte der frühere Adidas-Chef und jetzige Präsident des deutschen Rekordmeisters.

Neuer verhandelt mit dem FC Bayern derzeit über eine Verlängerung seines Ende Juni 2021 auslaufenden Vertrags. Der 34-Jährige hatte in einem Interview der “Bild am Sonntag” beklagt, dass er dabei die Diskretion früherer Zeiten vermisse. “Irritiert” zeigte er sich, dass Inhalte der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit gekommen seien.

(APA/dpa)

Artikelbild: GEPA