In Bayern dürfen zukünftig wieder Zuschauer in die Stadien und Hallen der Profiligen.

Ab Donnerstag ist eine Auslastung der Kapazitäten bis 25 Prozent möglich – allerdings bei einer gedeckelten Besucherzahl von höchstens 10.000.

Das ist das Ergebnis der Kabinettssitzung vom Dienstag. In den vergangenen Monaten waren in Bayern keine Fans in den Arenen erlaubt.

