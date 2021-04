Bayerns Aufholjagd bei Paris SG am Dienstag & Borussia Dortmund gegen Manchester City am Mittwoch – die spannendsten Entscheidungsspiele des UEFA Champions League Viertelfinales exklusiv bei Sky

Der Aufstiegsthriller Paris St. Germain gegen FC Bayern München am Dienstag ab 19:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der UEFA Champions League steht die Woche der Entscheidungen an. Wer steigt ins Halbfinale auf und für welches Spitzenteam ist die Saison in der Königsklasse vorzeitig beendet? Sky Seher haben die Möglichkeit die spannendsten Entscheidungsspiele im Viertelfinale live und exklusiv zu verfolgen. Außerdem zeigt nur Sky alle Spiele der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz.

Der Aufstiegsthriller Paris St. Germain gegen FC Bayern München am Dienstag – exklusiv bei Sky

Der Sturmlauf des FC Bayern wurde im Hinspiel nicht mit einem Sieg belohnt. Nach dem 2:3 in München muss der Titelverteidiger in Paris gewinnen und mindestens zwei Tore schießen, um doch noch in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Am morgigen Dienstag geht es für die Bayern daher um Alles oder Nichts. Während die Franzosen mit ihren Superstars Neymar und Kylian Mbappe antreten, muss Bayern München weiterhin auf ihren Goalgetter Robert Lewandowski verzichten. Ob David Alaba mit dem FC Bayern zurückschlägt oder sich Paris St. Germain für das verlorene Finale revanchiert, ist ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Zum Auftakt am Dienstag begrüßt Moderator Sebastian Hellmann den Sky Experten Lothar Matthäus und Michael Mittermeier im Studio.

Das Entscheidungsspiel BVB gegen Manchester City am Mittwoch – exklusiv bei Sky

In einem hochklassigen Hinspiel setzte sich Manchester City mit 2:1 gegen den BVB durch. Das goldene Tor für die Cityzens erzielte Phil Foden in der 90 Minute. Trotz des späten Gegentores hat der BVB nach dem 1:2 in Manchester noch alle Chancen, den großen Favoriten Manchester City zu bezwingen. Die Hoffnungen der Borussen liegen dabei vor allem auf ihrem Sturmjuwel Erling Haaland, der mit zehn Treffern aus sieben Spielen die Torschützenliste der Königsklasse anführt. Gelingt dem BVB das große Comeback? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 19:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Exklusiv für Sky Q Kunden zeigt Sky das Rückspiel auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in Ultra HD. Moderator Michael Leopold begrüßt im Studio ab 19.30 Uhr den Sky Experten Didi Hamann und Ewald Lienen.

Alle Viertelfinal-Rückspiele im Rahmen der Original Sky Konferenz

Nur auf Sky verpassen Fußballfans kein Tor der Viertelfinal-Partien der Königsklasse. Im Rahmen der Original Sky Konferenz können Sky Seher auch die Begegnung Chelsea gegen den FC Porto als auch das Duell zwischen FC Liverpool gegen Real Madrid live verfolgen.

Alle Halbfinal-Begegnungen und das Finale live bei Sky

Alle vier Spiele des Halbfinals am 27./28. April und am 4./5. Mai sowie das Finale am 29. Mai in Istanbul überträgt Sky ebenfalls live.

Exklusiv für Sky Q Kunden: die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auch in der Königsklasse

Bereits seit Saisonbeginn verpassen Fußballfans mit Sky Q bei den Partien der Deutschen Bundesliga keine entscheidende Spielszene mehr. Dank der neuen, smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter, sowie Rote/Gelb-Rote Karten während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Spielverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Spiel wieder im Vollbildmodus.

Seit Kurzem steht dieser Service Sky Q Kunden auch bei ausgewählten Sky live übertragenen Einzelspielen der UEFA Champions League exklusiv zur Verfügung.

