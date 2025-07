Der BC Vienna tritt ab der kommenden Saison für drei Jahre als erster österreichischer Club in der multinationalen ABA League (Adriatic Basketball Association) an.

Parallel dazu nehmen die Wiener weiterhin auch an der heimischen Superliga teil. In der ABA League werden sie in Gruppe B mit neun Teams unter anderem gegen Roter Stern Belgrad, Sarajevo und Zadar spielen.

(APA) / Bild: GEPA