BC Vienna als erstes Team im Superliga-Semifinale

Titelfavorit BC Vienna ist am Samstag als erstes Team ins Semifinale der Basketball-Bundesliga (BSL) eingezogen. Die Wiener gewannen das dritte Spiel der „best of 5“-Viertelfinale daheim gegen die Traiskirchen Lions 78:70 (38:39). Swans Gmunden mit einem 82:66 (38:38) gegen Wels, UBSC Graz mit einem 78:72 (43:40) gegen SKN St. Pölten und die Oberwart Gunners durch ein 79:44 (47:16) gegen die Kapfenberg Bulls stellten mit Heimsiegen auf 2:1 und könnten am Dienstag aufsteigen.

Die Traiskirchener wehrten sich nach Kräften, lagen zur Pause und nach drei Vierteln in Front, erst in den Schlussminuten machten die Gastgeber ernst. Völlig ungefährdet agierten die Oberwarter, in der ersten Hälfte ließen sie nur 16 Kapfenberg-Punkte zu. Äußerst eng verlief die Partie in Graz, die St. Pöltener hatten bis in die Schlussphase Siegchancen. Gmunden schließlich setzte sich nach ausgeglichener erster Hälfte gegen die Welser im dritten Viertel entscheidend ab.

Im Play down gegen den Abstieg gingen BK Klosterneuburg durch ein 76:73 (42:35) bei den Vienna Timberwolves im „best of 5“-Vergleich mit 2:1 in Front.

(APA)

Bild: GEPA