BC Vienna als letztes Team ins Cup-Semifinale

Der BC Vienna ist am Dienstagabend als letztes Team ins Cup-Semifinale der Basketball-Herren eingezogen. Die Wiener bezwangen Titelverteidiger Kapfenberg Bulls in eigener Halle mit 90:82 (42:46). Sie beendeten damit einen Lauf der Obersteirer, die den Bewerb seit 2017 viermal in Serie gewonnen und insgesamt zehn Titel hintereinander geholt hatten.

Die Wiener fixierten den Sieg im Schlussviertel. Sie holten zwischenzeitlich elf Punkte Vorsprung heraus und entschieden den Abschnitt mit 26:16 für sich. Im Kampf um den Einzug ins Cup-Endspiel am 23. Jänner 2021 trifft Vienna am kommenden Dienstag (19.00 Uhr, Sky Sport Austria live) auswärts auf die Swans Gmunden. Bereits am (morgigen) Mittwoch (19.00 Uhr, Sky Sport Austria live) geht es zwischen SKN St. Pölten Basketball und den Oberwart Gunners um den Einzug ins Finale.

