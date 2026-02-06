BC Vienna beendet ABA-Gruppenphase mit Niederlage

Die Basketballer von BC Vienna sind am Freitagabend in ihrem letzten regulären Saisonspiel der ABA League daheim dem kroatischen Team KK Zadar 77:86 (42:43) unterlegen.

Die Wiener schlossen die Gruppenphase mit vier Siegen und zwölf Niederlagen ab. Ab Freitag nächster Woche (13. Februar) geht es in der Zwischenrunde (Play Out) in weiteren zehn Spielen weiter. Erster Gegner ist erneut daheim das Team Krka aus Novo Mesto in Slowenien.

(APA) / Bild: GEPA