BC Vienna besiegt Gmunden: Swans verlieren Anschluss an Leader Klosterneuburg

Die Swans Gmunden haben in der Basketball-Superliga den Anschluss an Spitzenreiter Klosterneuburg verpasst. Die Oberösterreicher mussten sich am Sonntag bei BC Vienna mit 67:79 (31:38) geschlagen geben und liegen bei einem Spiel mehr nun zwei Zähler hinter den Dukes.

Die Wiener reihen sich als Dritter ein. Der UBSC Graz deklassierte St. Pölten mit 93:59 (54:30) und hievte sich damit auf den vierten Rang. Oberwart schlug Schlusslicht Traiskirchen auswärts mit 80:71 (33:40).

Der mit hohen Ambitionen in die Meisterschaft gestartete BC Vienna ging damit nach fast zwei Jahren bzw. vier Duellen mit Gmunden wieder als Sieger vom Parkett. Richaud Pack war einmal mehr bester Mann für die Hausherren. Der Guard warf 23 Punkte und verbuchte sieben Assists. Für Gmunden kam Daniel Friedrich auf 24 Punkte. Die Grazer lagen gegen St. Pölten nach einer starken Vorstellung bereits früh deutlich voran. Jacob Ledoux verbuchte 28 Zähler für die Steirer.

