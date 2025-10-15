BC Vienna erleidet erste Saisonniederlage gegen Swans

BC Vienna hat am Mittwoch die erste Saisonniederlage in der Basketball-Superliga (BSL) kassiert.

Die Wiener unterlagen nach drei Siegen in Runde 4 daheim den Swans Gmunden 82:93 (42:43). Die Oberösterreicher legten einen Blitzstart hin und führten schnell zweistellig, doch die Gastgeber kamen bis zur Pause wieder heran. Die Gmundener sorgten jedoch im dritten Viertel für die Vorentscheidung, als sie beim Stand von 47:49 20 Punkte in Folge erzielten.

Erfolgreichster Werfer der Gäste war Daniel Friedrich mit 20 Zählern, bei den Wienern waren 21 Punkte von Rasid Mahalbasic zu wenig.

(APA) / Bild: GEPA