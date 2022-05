BC Vienna erster Finalist in der BSL

Der BC Vienna ist erster Finalist in der Basketball Superliga (BSL) der Männer. Die Wiener besiegten UBSC Graz am Samstagabend nach hartem Kampf mit 108:102 (94:94, 87:87, 49:42). Der Titelfavorit entschied somit auch das dritte Duell in der „Best-of-five“-Serie für sich. Enis Murati, Jozo Rados und Kollegen gehen mit weißer Play-off-Weste in die Endspielserie, die am Sonntag kommender Woche (22. Mai) beginnt. Auch im Viertelfinale hatten sie mit 3:0 gewonnen.

Die als klarer Außenseiter in den Süden Wiens gereisten Grazer wollten sich keinesfalls vorzeitig geschlagen geben und hielten dagegen. Das Spiel verlief über die volle Distanz offen. Erst die Schlussminute der zweiten Overtime brachte die Entscheidung. Vienna erzielte fünf Punkte hintereinander zum 107:102 bei noch 35 Sekunden Spielzeit. Damit waren die tapferen Steirer geschlagen.

Die Wiener stehen zum dritten Mal im Finale der Basketball-Männer. 2013 holten sie den Meisterpokal, 2015 wurden sie „Vize“. In diesem Jahr hat das Team von Coach Aramis Naglic die Chance auf das erste Double der Vereinsgeschichte. Anfang Februar sicherte sich der BC Vienna bereits den Cupsieg.

Im Meisterschaftsfinale, ebenfalls „Best-of-five“, treffen die Wiener auf Titelverteidiger Swans Gmunden oder auf die Oberwart Gunners. Die Oberösterreicher führen mit 2:0. Das dritte Spiel im Halbfinale beginnt um 20.15 Uhr.

(APA) / Bild: GEPA