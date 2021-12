BC Vienna gewinnt BSL-Schlager bei UBSC Graz

via

via Sky Sport Austria

BC Vienna hat die Tabellenführung in der Basketball-Superliga (BSL) erfolgreich verteidigt. Die Wiener feierten am Sonntagabend im Schlager der 8. Runde bei UBSC Graz einen 98:76-(58:45)-Erfolg und bauten den Vorsprung auf den bereits am Samstag auf Rang drei zurückgefallenen Rivalen auf sechs Punkte aus. Neuer Zweiter ist der SKN St. Pölten nach einem 85:82-Samstag-Sieg bei den Traiskirchen Lions. Den Niederösterreichern fehlen zwei Punkte auf den Spitzenreiter.

Die Wiener untermauerten im Grazer Raiffeisen Sportpark ihr Standing als offensiv bestes Team der Liga, Enis Murati brachte es als Topscorer seines Teams auf 20 Punkte. Noch erfolgreicher war aufseiten der Verlierer Randy Haynes (27.). Im zweiten Topspiel behielten die Oberwart Gunners zu Haus gegen die Swans Gmunden knapp mit 71:64 (36:28) die Oberhand. Ungefährdet waren die Kapfenberg Bulls beim 83:58 (47:25) gegen die Vienna D.C. Timberwolves.

(APA)

Artikelbild: GEPA