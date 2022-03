BC Vienna gewinnt Superliga-Schlager gegen Gmunden

via

via Sky Sport Austria

Favorit BC Vienna hat am Mittwoch den Schlager der dritten Runde der Platzierungsrunde in der Basketball-Superliga (BSL) der Männer daheim gegen die Swans Gmunden 85:73 (43:37) gewonnen. Topscorer der Sieger war Tauras Jogela mit 17 Zählern, der Gmundener Branden Aughburns sammelte 21 Punkte. Die Wiener liegen bei einem Spiel weniger vier Punkte vor den Oberösterreichern an der Tabellenspitze.

„Unsere Physis und die Intensität in der Defense haben dieses Spiel entschieden“, sagte Enis Murati vom BC Vienna. „Für uns war es wichtig, dass wir ihre Transition in der Offense stoppen, dass wir sie unter Druck setzen und somit sind wir zu sehr vielen leichten Punkten gekommen.“

Vier Zähler hinter Gmunden rangiert UBSC Graz nach einem Heim-74:57 gegen die Oberwart Gunners. Eng ging es in Kapfenberg zu, wo die Bulls letztlich St. Pölten mit 81:83 nach Verlängerung unterlagen. Die Niederösterreicher haben als Vierte einen Zähler Rückstand auf Graz sowie einen bzw. zwei Vorsprung auf die Oberwarter und Kapfenberger.

(APA) / Bild: GEPA