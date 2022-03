BC Vienna hat sich am Montag im ersten Viertelfinalspiel des Alpe Adria Basketball-Cups in der eigenen Halle gegen den polnischen Club MKS Dabrowa Gornicza Koszykowka mit 83:76 (40:35) durchgesetzt. Die Retourpartie findet am Mittwoch erneut in Wien statt.

(APA)

Bild: GEPA