BC Vienna Head Coach Aramis Naglic: „Wir haben es uns verdient, den Cup zu gewinnen“

Naglic weiter: „Wenn man sich unseren Weg ins Finale anschaut, dann war das ein sehr schwieriger Weg – haben kein einziges Heimspiel im Cup bestritten.“

Topscorer Enis Murati über die Partie: „Das, was Gmunden die letzten 5 Minuten geleistet hat, war unglaublich stark.“

Murati über das morgige Finale gegen Oberwart: „Sie spielen immer mit Vollgas und auf diese Intensität müssen wir uns bereit machen.“

Daniel Friedrich über den BC Vienna: „Man darf sich einfach keine Fehler erlauben gegen die Wiener.“

Im zweiten Halbfinale des Cup-Final-Four-Turniers schlägt der BC Vienna die Gmunden Swans mit 83:77 und steht somit im morgigen Finale. Die besten Stimmen zum Cup-Final-Four bei Sky Sport Austria.

BC GGMT Vienna – Swans Gmunden 83:77 (40:36)

Aramis Naglic (Head Coach BC Vienna):

…zum Spiel: „Solche Cupspiele sind immer schwer zu gewinnen. Wir haben kein brillantes Spiel gespielt. Was mich aber sauer macht ist, dass wir, wenn wir 15 Punkt vorne sind naive und dumme Entscheidungen machen und dem Gegner so eine Chance wieder geben. Da haben wir zu wenige Layups probiert und zu viele schnelle Dreier geworfen. In solchen Spielen muss man wissen, dass das Wichtigste der Sieg ist. Da muss man den Ball länger halten.“

…auf die Frage, was man noch besser machen kann: „Es waren zu viele Turnovers. Bogic macht am Anfang auch gleich zwei Fouls und wir müssen ihn auf die Bank setzen. Und auf einmal sind wir ein ganz anderes Team. Morgen ist es aber ein neues Spiel und darauf werden wir uns vorbereiten.“

…angesprochen auf das morgige Cup-Finale: „Wir haben jetzt nicht allzu viel Zeit, um uns vorzubereiten. Es wird jetzt hauptsächlich um Motivation gehen. Natürlich haben wir Oberwart genau analysiert. Sie sind ein gutes Team und vor allem ein physisches Team. Es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel werden.“

…über die gute Teamchemie im Kader: „Die Spieler in der Mannschaft sind Profis. Natürlich ist es nicht einfach, mit einer Mannschaft zu arbeiten, die viele große Egos hat. Mit der Zeit verstehen sie aber, was wir von ihnen wollen und sie verstehen, dass sie Ihre Rolle in der Mannschaft finden müssen. Bis jetzt funktioniert es sehr gut, denn wir spielen für positive Resultate. Ich hoffe sehr, dass wir morgen einen guten Job machen werden, weil wir verdienen es den Cup zu gewinnen. Wenn man sich unseren Weg ins Finale anschaut, dann war das ein sehr schwieriger Weg. Wir haben kein einziges Heimspiel im Cup bestritten. Das morgige Spiel wollen wir unbedingt gewinnen und wir werden bereit sein.“

Enis Murati (BC Vienna):

…nach dem Sieg: „Gemütlich war es überhaupt nicht. Das was Gmunden die letzten 5 Minuten geleistet hat, war unglaublich stark. Sich so zurückzukämpfen – Hut ab. Nichtsdestotrotz konnten wir noch die Nerven behalten und dieses Spiel mit einem Sieg beenden.“

…über seine Leistung: „Ich bin froh, dass ich mir diese Würfe erarbeiten konnte. Natürlich muss ich mich da bei meinen Teamkollegen bedanken. Ich konnte mich immer dorthin bewegen, wo ich mich gut fühle. Dass die Würfe bei so einem wichtigen Spiel gegen Gmunden reingehen – und jeder weiß, wie wichtig das Spiel für mich ist – darüber bin ich sehr froh.“

…über das morgige Spiel gegen Oberwart: „Eine extrem physische Mannschaft. Ich habe gesehen, dass ihnen 2 Spieler fehlen, aber das ist für Oberwart egal. Sie spielen immer mit Vollgas und auf diese Intensität müssen wir uns bereit machen.“

Petar Stazic-Strbac (General Manager BC Vienna):

…in der Halbzeitpause über die Ziele von BC Vienna in der Saison: „Der Titel ist das große Ziel, der große Traum. Also bis jetzt bin ich zufrieden mit der Saison. Wir dominieren in der Bundesliga. Wir haben die Alpe Adria Gruppe dominant als Erster geschafft. Jetzt der Cup ist aber immer ein spezielles Spiel, da kommt es auf die Tagesverfassung an. Das große Ziel ist aber der Meistertitel.“

Stjepan Stazic (Geschäftsführender Vorstand BC Vienna):

…in einem Videobeitrag über Enis Murati: „Enis ist ein absoluter Profi. In unseren Gesprächen haben wir das ist auch klar definiert. Es war für ihn sicherlich – er spielt bis jetzt auch eine exzellente Saison – kein Problem sich anzupassen. Wenn Spieler Qualität besitzen und Charakter haben, dann funktioniert sowas.“

Aleksi Koskinen (Assistent Coach Swans Gmunden):

…nach der Niederlage: „Vienna hat uns bestraft, wenn wir Fehler gemacht haben.“

…über die Leistung der Mannschaft: „Ich bin superstolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben ihr Bestes gegeben heute. Wir haben nicht aufgegeben und mit ein bisschen mehr Glück und besseren Entscheidungen hätten wir sogar gewonnen.“

…angesprochen auf die Rückkehr von Anton Mirolybov: „Ich freue mich schon sehr, wenn er wieder auf der Bank ist.“

Benedikt Güttl (Swans Gmunden):

…in der Halbzeitpause über BC Vienna: „Wien zu verteidigen ist extrem mühsam. Du kämpfst über jeden Screen, weil jeder Spieler werfen kann, aber auch zum Korb penetrieren. Es verlangt schon alles ab, aber es ist ein Cup-Final-Four und dementsprechend sind wir motiviert genug.“

Daniel Friedrich (Swans Gmunden):

…über die Partie: „Man darf sich einfach nicht Fehler erlauben gegen die Wiener. So wie wir am Anfang vom dritten Viertel, wenn man ihnen diese Runs gibt und ihnen einfache Punkte schenkt, dann wird es gegen so ein Team schwer, die viel Klasse in der Mannschaft haben und einen tiefen Kader besitzen. Wir haben aber viel gekämpft. Es war keine einfache Situation für uns. Vor allem in den letzten 2 Wochen haben wir kaum trainieren können und Spieler haben gefehlt. Trotzdem haben wir gut gefightet heute.“



…über seinen angeschlagenen Rücken: „Es tut einfach weh, wenn man voll drauffliegt. In der Halbzeit, wenn man dann sitzt und kalt wird, ist es zach.“

…über die Saison: „Es ist schon ein bisschen unfair. Wir haben auf die anderen warten müssen, obwohl wir schon im Halbfinale waren. Alle anderen hatten dann Coronafälle und wir haben pausiert und jetzt haben wir 3 Fälle und wir müssen trotzdem spielen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir wieder in die Gänge kommen.“

Richard Poiger (General Manager Swans Gmunden):

…vor dem Spiel über die Chancen von Gmunden: „Im Heimspiel gegen Wien haben sie sehr stark gespielt. Wenn wir unser Spiel spielen und unseren Spielstil durchziehen, dann können wir sie ins Wanken bringen und dann wird es in den entscheidenden Phasen wichtig sein, die richtigen Plays zu machen. Einen Titel zu gewinnen ist nicht einfach, das haben wir leidvoll in den letzten 10 Jahren erlebt.“

Hannes Ochsenhofer (Sky Experte):

…über die Partie: „Es war dann tatsächlich die Defense. BC Vienna hat dann einen Gang höher geschaltet und die Gmundner haben sich schwergetan wieder in den Rhythmus zu kommen. Dass Gmunden aber nochmal so zurückkommt, ist beeindruckend und sie können erhobenen Hauptes wieder nach Hause fahren. Ein tolles Spiel.“

Bild: GEPA