BC Vienna holt Vujosevic nach Österreich zurück

Basketball-Bundesligist BC Vienna hat am Freitag den ersten Neuzugang zur Saison 2021/22 vermeldet. Bogic Vujosevic (28) kehrt zu den Wienern zurück, die “Großes” erreichen wollen, womit der zweite Meistertitel nach 2013 gemeint ist. Der eingebürgerte Guard war bereits 2015/16 BC-Spieler, ehe er zu den Bulls Kapfenberg und in der Folge zu Aalst in Belgien wechselte.

“‘Bogi’ ist für mich einer der besten österreichischen Spieler”, kommentierte General Manager Petar Stazic Strbac den Transfer. Mit Vujosevic habe der Verein “nicht nur einen exzellenten Basketballer und Nationalteamspieler bekommen, sondern auch eine tolle Persönlichkeit und einen wahren Leader. Diese Verpflichtung ist ein klares Zeichen dafür, was unsere Ziele für die kommende Saison sein werden”, sagte Coach Aramis Naglic. Vujosevic bilanzierte vergangene Saison in Belgien mit 12 Punkten und 3,9 Assists pro Spiel.