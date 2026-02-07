BC Vienna im BSL-Viertelfinale – Oberwart auf Platz eins

BC Vienna hat sich das letzte fixe Viertelfinalticket in der Männer-Basketball-Superliga (BSL) gesichert.

Die Wiener setzten sich am Samstag in der 22. und letzten Runde des Grunddurchganges bei den Eisenstadt Dragonz knapp mit 92:89 (48:36) durch und zogen dadurch noch an den Traiskirchen Lions vorbei und am Ende sogar noch auf Rang vier. Die Top-Sechs-Teams treten in der Platzierungsrunde an, der Rest der Liga kämpft in der Qualirunde um die letzten beiden Aufstiegstickets.

Traiskirchen hätte auf Niederlagen der Wiener und auch Swans Gmunden hoffen müssen, dazu kam es aber nicht. Die Niederösterreicher belegten vor den Oberösterreichern, die bei UBSC Graz 90:82 gewannen, den undankbaren siebenten Rang. Grunddurchgangssieger wurden die Oberwart Gunners, eine abschließende 61:80-Niederlage bei den Kapfenberg Bulls fiel nicht mehr ins Gewicht. Als Zweiter durchs Ziel gingen die Flyers Wels nach einem packenden 116:114 nach Verlängerung gegen die Klosterneuburg Dukes. Oberwart, Wels und auch Kapfenberg sammelten in 20 Partien 30 Punkte.

Auf sechs Zähler weniger brachten es mit BC Vienna, Klosterneuburg und Graz auch drei Teams.

