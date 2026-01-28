BC Vienna rückt nach Sieg gegen St. Pölten auf Rang vier vor

BC Vienna hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den vorzeitigen Einzug in die Playoffs der Basketball-Superliga gefeiert.

Die Wiener setzten sich am Mittwoch im Nachtragsspiel der 20. Runde trotz durchwachsener Leistung gegen SKN St. Pölten mit 104:91 (56:51) durch und schoben sich in der Tabelle auf Rang vier. Die Top sechs qualifizieren sich für die Platzierungsrunde, die restlichen Teams spielen in der Qualifikationsrunde um die restlichen beiden Viertelfinaltickets.

Die Wiener haben mit 22 Punkten genauso viele wie der Fünfte Klosterneuburg und der Sechste UBSC Graz. Die auf Rang sieben liegenden Traiskirchen Lions haben zwei Zähler weniger, allerdings schon 19 Partien absolviert und damit nur noch eine vor der Brust. Die drei Teams davor spielen vor der Ligateilung jeweils noch zweimal. BC Vienna kann sich dabei nicht rein auf die nationale Liga fokussieren, zumal der Club auch in der adriatischen ABA League im Einsatz ist, wo es schon am Donnerstag daheim gegen Bosna Sarajevo weitergeht.

(APA) / Bild: GEPA