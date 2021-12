BC Vienna setzt Erfolgslauf mit Sieg in Gmunden fort

Der BC Vienna hat im neunten Saisonspiel der Basketball Superliga den achten Sieg gefeiert. Die Wiener setzten sich am Sonntagabend zum Abschluss der 9. Runde bei den Swans Gmunden mit 94:74 (43:35) durch. Mit 16 Punkten führen sie die Tabelle damit weiter zwei Zähler vor dem SKN St. Pölten an, der bereits am Samstag gegen die Kapfenberg Bulls mit 79:63 gewonnen hatten. Die nächste Runde steht am 26. Dezember auf dem Programm.

Die Wiener wurden bei der Rückkehr von Enis Murati nach Gmunden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und gerieten kein einziges Mal in Rückstand. Die Hausherren schnupperten nach zum Teil schon höherem Rückstand zwar immer wieder ein bisschen heran, die Gäste behielten aber dank einer sehr abgeklärten Leistung insgesamt souverän die Oberhand.

UBSC Graz holte mit einem 87:70 (56:48) gegen die Vienna D.C. Timberwolves den sechsten Sieg und schaffte damit den Sprung auf Rang drei – vier Punkte hinter dem Tabellenführer. Die Klosterneuburg Dukes setzten sich gegen Schlusslicht Traiskirchen Lions im Niederösterreich-Duell mit 94:80 (43:40) durch.

(APA/red.)

Artikelbild: GEPA