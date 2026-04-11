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BC Vienna hat sich in der Basketball Superliga zum Abschluss der Platzierungsrunde Platz drei gesichert.
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BC Vienna sichert sich Platz drei in der Platzierungsrunde

BC Vienna hat sich in der Basketball Superliga zum Abschluss der Platzierungsrunde Platz drei gesichert.

Die Wiener siegten in Oberwart 100:81 und treffen nun im Viertelfinale auf den Erzrivalen Dukes Klosterneuburg. Die Flyers Wels beendeten die Zwischenrunde trotz eines 88:83 beim Ersten Kapfenberg Bulls auf Platz vier und messen sich nun mit UBSC Graz (88:82 in Klosterneuburg).

Die weiteren Viertelfinalpaarungen standen bereits zuvor fest, sie lauten: Kapfenberg Bulls – Traiskirchen Lions, Gunners Oberwart – Swans Gmunden.

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(APA)

Bild: GEPA