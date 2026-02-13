BC Vienna startet mit Heimsieg ins ABA-League-Play-out

Die Basketballer von BC Vienna sind am Freitagabend mit einem Heimsieg in die Zwischenrunde (Play-out) der ABA League gestartet.

Die Wiener setzten sich gegen Krka aus Novo Mesto in Slowenien 92:76 (49:48) durch. Lovre Runjic und Rasid Mahalbasic waren mit 21 bzw. 19 Punkten die besten Werfer der Hausherren. Im Play-out werden zehn Partien bestritten, weiter geht es für BC Vienna am 6. März auswärts in Serbien gegen Borac Cacak.

(APA) Foto: GEPA