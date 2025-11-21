BC Vienna stellt sich Herausforderung Roter Stern Belgrad

Mit Roter Stern Belgrad gastiert am Sonntag (18.00 Uhr, Sport Arena Wien) erstmals seit Jahren wieder ein klingender Name im europäischen Klub-Basketball in Österreich.

Der serbische Traditionsverein tritt in der ABA-League beim BC Vienna an. Auf die Gastgeber wartet am achten Spieltag der nominell stärkste Gegner und die bisher größte Herausforderung in der Gruppe B des Bewerbs der Adriatic Basketball Association.

Die Serben reisen aus Valencia an, wo sie noch am (heutigen) Freitagabend in der EuroLeague zu Gast sind. In der kontinentalen Topliga für Klub-Mannschaften ist Roter Stern seit 2013 Fixstarter und liegt aktuell auf Play-off-Kurs. Nicht der einzige prominente Name mit Österreich-Bezug im Kader des siebenfachen ABA-Champions ist Jordan Nwora. Der nigerianische Nationalteamspieler hat 2021 dem NBA-Meisterteam der Milwaukee Bucks angehört und ist 2024 Teamkollege von Jakob Pöltl bei den Toronto Raptors gewesen. Erfahrung in der stärksten Basketballliga der Welt bringt auch der Litauer Donatas Motiejunas mit, der im April 2019 zudem kurzzeitig mit Pöltl bei den San Antonio Spurs in einem Team vereint war. Der Brasilianer Yago dos Santos wiederum hat 2023 an der Seite des Güssingers Thomas Klepeisz mit Ulm den Titel in der deutschen Bundesliga geholt.

Roter Stern sei „die größte Nummer, die wir in der ABA bei uns begrüßen dürfen“, sagte Vienna-Center Rasid Mahalbasic zur APA. Die Wiener treten am Sonntag erstmals in der neuen Sport Arena an, die 3.000 Zuschauer fasst und ausverkauft sein wird.

(APA) / Artikelbild: GEPA