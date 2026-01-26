BC Vienna verliert bei Roter Stern

BC Vienna hat in der ABA League der Basketballer die befürchtete Niederlage beim Spitzenteam Roter Stern Belgrad kassiert.

Die Wiener unterlagen am Montagabend in der serbischen Hauptstadt 99:108 (47:60). Souleymane Boum war mit 21 Punkten bester Werfer der Gäste. Vienna hält in der adriatischen Liga nun bei vier Siegen und zehn Niederlagen. In ihrer nächsten ABA-Partie sind die Wiener am Donnerstag (20.30 Uhr) daheim gegen Bosna Sarajevo im Einsatz.

(APA) / Artikelbild: Imago