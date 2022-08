via

Julian Hörl/Alexander Horst haben das Pro-Tour-Futureturnier der Beach-Volleyballer in Baden gewonnen. Im rein-österreichischen Finale wurden Robin Seidl/Philipp Waller 2:0 (19,15) besiegt. Platz drei ging an Paul Pascariuc/Laurenz Leitner, die sich gegen das weitere ÖVV Duo Alexander Huber/Christoph Dressler 2:1 (17,-22,12) durchsetzen. Die Gelegenheit zur Revanche bietet sich ab Freitag ebenfalls in Baden bei den Staatsmeisterschaften.

