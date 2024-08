Beach-Volleyballer Hörl/Horst nach dritter Niederlage out

Julian Hörl und Alexander Horst sind im olympischen Beach-Volleyball-Turnier in Paris als Gruppenvierter ausgeschieden. Die Österreicher unterlagen am Freitag in der Eiffelturm-Arena den Kanadiern Sam Schachter/Daniel Dearing klar mit 0:2 (-16,-15) und verloren auch das dritte Gruppenspiel. Bei einem Sieg gegen die bis dahin ebenfalls erfolglosen Nordamerikaner wäre der Achtelfinaleinzug oder zumindest das Play-off um den Aufstieg noch möglich gewesen.

Hörl/Horst hatten eine schwierige Auslosung erwischt und zuvor gegen die Brasilianer Evandro/Arthur sowie die tschechischen Weltmeister David Schweiner/Ondrej Perusic jeweils mit 0:2 verloren.

(APA)/Beitragsbild: GEPA