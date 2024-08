Beachvolleyball: Brasilianerinnen sichern sich Gold

Olympia-Gold im Frauen-Beach-Volleyball geht erstmals seit 1996, als erstmals in dieser Disziplin um olympische Medaillen gespielt worden ist, an Brasilien. Das topgesetzte Duo Ana Patricia/Duda bezwang am späten Freitagabend im Finale vor dem Eiffelturm in Paris die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 2:1 (24,-12,10). Die Weltranglisten-Ersten waren 2022 in Rom bereits gemeinsam Weltmeisterinnen geworden.

Im ersten Satz lagen Ana Patricia/Duda schon sechs Punkte zurück, drehten dann aber auf. Der zweite Durchgang ging klar an die Kanadierinnen, im Entscheidungssatz zeigten die beiden 26-jährigen Brasilianerinnen aber ihre große Klasse. Bronze holten sich die Schweizerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner. Die zweimaligen Europameisterinnen besiegten die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy klar in zwei Sätzen.

(APA)/Beitragsbild: Imago