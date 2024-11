Bearman ersetzt Magnussen im Brasilien-Sprint

Das britische Motorsport-Talent Oliver Bearman kommt möglicherweise zu seinem dritten Saisoneinsatz in der Formel 1.

Der 19-Jährige wird beim Großen Preis von Brasilien (live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) zunächst im Training und Sprint-Qualifying am Freitag sowie im Sprint am Samstag den erkrankten Kevin Magnussen ersetzten. Das teilte der US-Rennstall Haas kurz vor der ersten Session mit.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Haas ließ in seinem Statement noch offen, ob Magnussen am Samstag wieder im Auto sitzen kann. Klar ist jedoch, dass Bearman für den Sprint (15.00 Uhr) wegen des Ausfalls des Dänen gesetzt ist. Sollte Magnussen am Samstag wieder fit sein, könnte er zumindest das „echte“ Qualifying und das Rennen am Sonntag (18.00 Uhr) fahren.

Ersatzfahrer Bearman hatte bereits zuletzt in Baku den damals gesperrten Magnussen gesetzt. Schon im März hatte der Shootingstar bei Ferrari sein Debüt in der Formel 1 gegeben, als er in Saudi-Arabien für den erkrankten Carlos Sainz einsprang und auf Anhieb in die Punkteränge fuhr. In der kommenden Saison wird der Brite zum Stammpiloten bei Haas aufsteigen und an der Seite von Nico Hülkenberg fahren.

(SID) / Artikelbild: Imago