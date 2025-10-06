Barca in Miami, Milan in Australien: UEFA lässt Ligaspiele im Ausland zu

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat „widerstrebend“ die Austragung von zwei Ligaspielen im Ausland zugesagt.

Das teilte die UEFA am Montag in einem Statement mit. Zuvor hatten der spanische (RFEF) und italienische Verband (FIGC) Anträge gestellt, um die jeweiligen Liga-Begegnungen zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona im Dezember nach Miami sowie zwischen AC Milan und Como 1907 aufgrund der Olympischen Winterspiele am 6. Februar ins australische Perth zu verlegen.

Nach der Sitzung des Exekutivkomitees im September im albanischen Tirana, bei der eine Entscheidung noch vertagt worden war, habe die UEFA „weitere Konsultationen mit Interessengruppen“ durchgeführt. Diese bestätigten „die bereits von Fans, anderen Ligen, Vereinen, Spielern und europäischen Institutionen geäußerte weit verbreitete Ablehnung des Konzepts“. Da jedoch „der einschlägige Regelungsrahmen der FIFA, der derzeit überarbeitet wird, nicht klar und detailliert genug“ sei, habe das UEFA-Exekutivkomitee „widerstrebend beschlossen, die beiden ihm vorgelegten Anträge ausnahmsweise zu genehmigen“.

Es sei „zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber diese Entscheidung ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: „Unser Engagement ist klar: Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fußball in seinem heimischen Umfeld verankert bleibt.“

Ligaspiele sollten „auf heimischem Boden ausgetragen werden; alles andere würde treue Fans, die regelmäßig zu den Spielen kommen, benachteiligen und könnte zu Verzerrungen in den Wettbewerben führen“, so Ceferin: „Unsere Konsultation hat bestätigt, wie groß diese Bedenken sind. Ich möchte den 55 nationalen Verbänden für ihr konstruktives und verantwortungsbewusstes Engagement in dieser sensiblen Angelegenheit danken.“

