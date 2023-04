„Beeindruckend“: Nächster Haaland-Rekord bei Citys Bayern-Generalprobe

Teammanager Pep Guardiola ist fasziniert von den Leistungen seines Ausnahme-Torjägers Erling Haaland beim englischen Fußballmeister Manchester City. „Ich wünsche mir wirklich, dass er alle denkbaren Rekorde knackt“, sagte der Spanier über den Angreifer, der beim 3:1 (3:0) gegen Leicester City wieder einen Doppelpack schnürte: „Denn das würde bedeuten, dass er sehr viele Treffer für uns erzielt und uns damit geholfen hat.“ Am wichtigsten sei dem Norweger aber, „dass er mit uns den Titel gewinnt“.

Am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) ist das Phänomen Haaland mit den Citizens zu Gast im Champions-League-Viertelfinalrückspiel bei Bayern München, im Hinspiel hatte das Guardiola-Team mit 3:0 die Oberhand behalten. John Stones (5.) brachte die spielfreudigen Gastgeber gegen Leicester in Führung, Haaland stellte mit seinem Doppelpack in Halbzeit eins (13., Handelfmeter/25.) eine weitere Premier-League-Bestmarke ein: 32 Treffer waren in einer Saison mit 38 Spielen bislang nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18 gelungen.

Haaland, der zwecks Schonung zur Pause Feierabend hatte, bleiben sogar noch acht Partien, um zum alleinigen Rekordhalter aufzusteigen. Das sei „beeindruckend“, betonte Guardiola. Der Dreier gegen Leicester war für Haaland und Co. der sechste Liga-Sieg nacheinander, damit sind die Skyblues seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen.

(SID)

Artikelbild: Imago