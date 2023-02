Befreiungsschlag im Pokal: FC Bayern lässt Mainz keine Chance

Im Schongang zog der FC Bayern in die nächste Cup-Runde ein. Der FSV Mainz mit dem zunächst auf der Bank sitzenden Karim Onisiwo war beim 4:0 kein erstzunehmender Gegner.

Der Aufstieg des deutschen Rekordmeisters, der zuletzt dreimal in Folge in der Bundesliga nicht gewonnen hatte, stand in Mainz schon zur Pause fest. Eric Maxim Choupo-Moting (17.), Jamal Musiala (30.) und Leory Sané (44.) besorgten eine 3:0-Führung gegen indisponiert verteidigende Mainzer. ÖFB-Nationalteamspieler Onisiwo – er hatte zuletzt mit einem Triple-Pack geglänzt, wirkte erst ab der 67. Minute mit. Der Wiener war im Vorfeld angeschlagen und ein bisschen krank. Alphonso Davies erzielte den 4:0-Endstand (83.). Neuzugang João Cancelo stand gleich in der Startelf und gab den Assist zum Führungstreffer.

(APA).

Beitragsbild: Imago.