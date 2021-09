Befreiungsschlag und Trainerwechsel: Neue Hoffnung für den LASK

via

via Sky Sport Austria

Es war eine turbulente Woche beim LASK. Nach der Niederlage gegen die Wiener Austria am Sonntag musste Coach Dominik Thalhammer gehen, Co-Trainer Andreas Wieland übernahm. Mit dem 2:0-Sieg in der Conference League beim finnischen Meister Helsinki und der Bestellung von Radovan Vujanovic als Sportdirektor soll in Linz nun der Umschwung gelingen. Der erste Schritt soll gegen die WSG Tirol (Die Partie seht ihr ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass live) gemacht werden.