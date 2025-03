Beganovic debütiert in Bahrain für Ferrari

Der schwedische Formel-2-Pilot Dino Beganovic wird im Rahmen des Grand Prix von Bahrain im April sein Debüt in der Formel 1 geben.

Wie Ferrari am Freitag mitteilte, übernimmt der 21-Jährige im ersten freien Training (11. April) den Boliden von Charles Leclerc. Beganovic ist seit 2020 Teil der Fahrerakademie der Scuderia und ihr fünfter Fahrer, der ein offizielles Training in der Königsklasse für den legendären italienischen Rennstall fahren darf.

Neben der ersten Session auf dem Bahrain International Circuit wird er ganz normal am zweiten Rennwochenende der Formel-2-Saison teilnehmen. Beim Auftakt in Australien – seinem Debüt im Unterbau der Formel 1 – war Beganovic (Hitech) punktlos geblieben. Zuvor war er zwei Jahre für Prema in der Formel 3 gefahren und feierte dort zwei Rennsiege.

(SID) / Bild: Imago