Beginnzeit, Preisgeld, Rekord-Ergebnisse: Alle Infos zu den Hahnenkammrennen 2024

Am Freitag und Samstag finden die 84. Hahnenkammrennen in Kitzbühel statt. Hier alle Infos und Fakten zu den prestigeträchtigen Bewerben.

Beginnzeit Abfahrten: Freitag und Samstag jeweils um 11:30 Uhr

Beginnzeit Slalom: Sonntag 10:30 (1. Durchgang) und 13.30 Uhr (2. Durchgang)

Factbox Abfahrt:

Streckenname: Streif

Start: 1.665 m

Ziel: 805 m

Höhendifferenz: 860 m

Streckenlänge: 3.312 m

Durchschnittliche Neigung: 27 Prozent

Maximale Neigung: 85 Prozent

Minimale Neigung: 2 Prozent

Factbox Slalom:

Streckenname: Ganslern

Start: 1.004 m

Ziel: 811 m

Höhendifferenz: 193 m

Streckenlänge: 590 m

Durchschnittliche Neigung: 35 Prozent

Maximale Neigung: 70 Prozent

Minimale Neigung: 20 Prozent

Preisgeld

Das Preisgeld für die 84. Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Männer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.000.500 Euro. Diese Rekordsumme teilt sich erstmals gleichmäßig auf die zwei Abfahrten „Kitzbühel“ am Freitag und „Hahnenkamm“ am Samstag sowie den Slalom am Sonntag für die jeweils Top 30 auf. Für den Sieger gibt es jeweils 100.000 Euro, für den Zweiten 50.000 und für den Dritten 25.000.

Pro Rennen:

1. Platz 100.000

2. Platz 50.000

3. Platz 25.000

4. Platz 18.000

5. Platz 15.000

6. Platz 13.000

7. Platz 12.000

8. Platz 11.000

9. Platz 10.000

10. Platz 9.000 … 30. Platz 2.000

————————————————

je 333.500 Euro gesamt pro Rennen

Summe Gesamt: 1.000.500 Euro

Rekord-Sieger

Nur Weltcup (seit 1967): Abfahrt: 5 - Didier Cuche (SUI) - 1998, 2008, 2010, 2011, 2012 4 - Franz Klammer (AUT) - 1975, 1976, 1977, 1984 3 - Beat Feuz (SUI) - 2021, 2021, 2022 Dominik Paris (ITA) - 2013, 2017, 2019 * Karl Schranz (AUT) - 1969, 1972, 1972 Pirmin Zurbriggen (SUI) - 1985, 1987, 1985 Franz Heinzer (SUI) - 1991, 1992, 1992 Luc Alphand (FRA) - 1995, 1995, 1997 2 - Stephan Eberharter (AUT) - 2002, 2004 Fritz Strobl (AUT) - 1997, 2000 Peter Wirnsberger (AUT) - 1986, 1986 Josef Walcher (AUT) - 1978, 1978 Lasse Kjus (NOR) - 1999, 2004 Steve Podborski (CAN) - 1981, 1982 Sepp Ferstl (GER) - 1978, 1979 Roland Collombin (SUI) - 1973, 1974 Aleksander A. Kilde (NOR)- 2022, 2023 * Slalom: 5 - Ingemar Stenmark (SWE) - 1976, 1977, 1981, 1982, 1983 3 - Jean-Noel Augert (FRA) - 1971, 1972, 1973 ** Marc Girardelli (LUX) - 1984, 1985, 1991 2 - Marcel Hirscher (AUT) - 2013, 2017 Thomas Stangassinger (AUT) - 1994, 1998 Thomas Sykora (AUT) - 1996, 1998 Kalle Palander (FIN) - 2003, 2004 Alberto Tomba (ITA) - 1992, 1995 Patrick Russel (FRA) - 1969, 1970 Jens Byggmark (SWE) - 2007, 2007 Jean-Baptiste Grange (FRA) - 2008, 2011 Felix Neureuther (GER) - 2010, 2014 Henrik Kristoffersen (NOR) - 2016, 2018 * Daniel Yule (SUI) - 2020, 2023 * ** gewann 1971 einen zusätzlichen Slalom in Kitzbühel, in dem es aber nur um FIS-Punkte ging * noch aktiv

Sieger seit 2000

Abfahrt: 2000: Fritz Strobl (AUT) 2001: Hermann Maier (AUT) 2002: Stephan Eberharter (AUT) 2003: Daron Rahlves (USA) 2004 I: Lasse Kjus (NOR) 2004 II: Stephan Eberharter (AUT) 2005: ausgefallen 2006: Michael Walchhofer (AUT) 2007: ausgefallen 2008: Didier Cuche (SUI) 2009 Didier Defago (SUI) 2010: Didier Cuche (SUI) 2011: Didier Cuche (SUI) 2012: Didier Cuche (SUI) 2013: Dominik Paris (ITA) 2014: Hannes Reichelt (AUT) 2015: Kjetil Jansrud (NOR) 2016: Peter Fill (ITA) 2017: Dominik Paris (ITA) 2018: Thomas Dreßen (GER) 2019: Dominik Paris (ITA) 2020: Matthias Mayer (AUT) 2021 I: Beat Feuz (SUI) 2021 II: Beat Feuz (SUI) 2022 I: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2022 II: Beat Feuz (SUI) 2023 I: Vincent Kriechmayr (AUT) 2023 II: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Slalom: 2000: Mario Matt (AUT) 2001: Benjamin Raich (AUT) 2002: Rainer Schönfelder (AUT) 2003: Kalle Palander (FIN) 2004: Kalle Palander (FIN) 2005: Manfred Pranger (AUT) 2006: Jean-Pierre Vidal (FRA) 2007 I: Jens Byggmark (SWE) 2007 II: Jens Byggmark (SWE) 2008: Jean-Baptiste Grange (FRA) 2009: Julien Lizeroux (FRA) 2010: Felix Neureuther (GER) 2011: Jean-Baptiste Grange (FRA) 2012: Cristian Deville (ITA) 2013: Marcel Hirscher (AUT) 2014: Felix Neureuther (GER) 2015: Mattias Hargin (SWE) 2016: Henrik Kristoffersen (NOR) 2017: Marcel Hirscher (AUT) 2018: Henrik Kristoffersen (NOR) 2019: Clement Noel (FRA) 2020: Daniel Yule (SUI) 2021: kein Rennen 2022: David Ryding (GBR) 2023: Daniel Yule (SUI)

Ergebnisse 2023

Abfahrt I (20. Jänner): 1. Vincent Kriechmayr (AUT) – 2. Florian Schieder (ITA) – 3. Niels Hintermann (SUI). Weiter: 14. Otmar Striedinger (AUT)

Abfahrt II (21. Jänner): 1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) – 2. Johan Clarey (FRA) – 3. Travis Ganong (USA). Weiter: 5. Vincent Kriechmayr – 6. Otmar Striedinger – 8. Daniel Hemetsberger (alle AUT)

Slalom (22. Jänner): 1. Daniel Yule (SUI) – 2. David Ryding (GBR) – 3. Lucas Braathen (NOR). Weiter: 9. Adrian Pertl – 10. Fabio Gstrein (beide AUT)

(APA) / Bild: Imago