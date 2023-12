Behounek mit Willem II weiter Spitzenreiter – Kriwak trifft erneut

Für Rene Kriwak und Raffael Behounek läuft es in den Niederlanden weiter richtig gut. Die beiden Legionäre lieferten am Freitag erneut starke Leistungen für ihre Teams in der niederländischen Eerste Divisie ab.



Kriwak erzielte beim 2:0-Auswärtssieg des FC Dordrecht bei Telstar den Treffer zum 1:0 (69.). Dordrecht musste nach einem Platzverweis ab der zwölften Minute in Unterzahl spielen. Der Ex-Rapidler hält nun bei neun Toren in 14 Liga-Einsätzen.

Auch für Behounek gab es ein Erfolgserlebnis. Der Ex-WSG-Profi stand beim 4:1-Sieg seines Klubs Willem II über die gesamte Spielzeit am Platz und lächelt mit 42 Punkten weiter von der Tabellenspitze.

Bild: Imago