Bei Abschieds-Weltcup: Hauser schafft Quali für Verfolgung

Lisa Hauser an ihrem Abschiedswochenende und auch Anna Gandler haben am Freitag zum Auftakt des Biathlon-Weltcupfinales auf dem Holmenkollen in Oslo die Qualifikation für das Verfolgungsrennen geschafft.

Der Tagessieg im 7,5-km-Sprint ging an die Schwedin Hanna Öberg, und die Französin Lou Jeanmonnot sicherte sich dank Rang sechs vorzeitig und erstmals die große Kristallkugel. Ein Jahr, nachdem sie hauchdünn an gleicher Stelle den Gesamtsieg verpasst hatte.

Für Hauser (2 Fehlschüsse/Platz 36) und Gandler (2/34.) reichte es nicht zum Spitzenplatz, aber in der Verfolgung am Samstag sind die beiden dabei. Anna Andexer mit vier Schießfehlern und Tamara Steiner (1) landeten außerhalb der Top 70 und beenden die Saison.

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