Bei Brasilien-Gastspiel: Chiefs verlieren zum Auftakt

Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes haben beim Brasilien-Gastspiel ihren Auftakt in die neue NFL-Saison verloren.

In São Paulo unterlag der Super-Bowl-Finalist der Vorsaison den Los Angeles Chargers mit 21:27. Überragender Akteur war dabei Chargers-Quarterback Justin Herbert, der für 318 Yards und drei Touchdowns warf.

„Man muss einfach alles geben“, sagte Herbert nach dem Sieg gegen den Divisions-Rivalen: „Für uns ist das nur ein weiterer Sieg. Das haben wir trainiert und darüber haben wir gesprochen – und am Ende war es ein lustiges Spiel. Wir haben uns reingehängt und den Sieg geholt.“

Top-Receiver verletzt

Auch Mahomes erwischte einen ordentlichen Tag, warf für 258 Yards und einen Touchdown auf Travis Kelce. Wenige Tage nach seiner Verlobung mit Pop-Superstar Taylor Swift, die nicht unter den 49.000 Zuschauern in der Corinthians Arena war, war Kelce zunächst unglücklich für die erste schwere Verletzung der Chiefs verantwortlich. Im ersten Viertel kollidierte der Tight End mit Wide Receiver Xavier Worthy, der beste Passempfänger der Chiefs musste mit einer Schulterverletzung vom Feld.

Die Chiefs, die zum vierten Mal in Serie in den Super Bowl wollen, stehen damit schon nach dem ersten Spiel der neuen Saison etwas unter Druck. Am zweiten Spieltag kommt es für den viermaligen Champion zum Duell mit den Philadelphia Eagles, gegen die es im Februar eine 20:44-Klatsche im Super Bowl gegeben hatte.

Brasilien war das erste von insgesamt sieben internationalen Saisonspielen außerhalb der Vereinigten Staaten. Neben Dublin, dreimal London und Madrid wird am 9. November erstmals auch Berlin Austragungsort sein, in der deutschen Hauptstadt treffen die Atlanta Falcons und die Indianapolis Colts aufeinander.

