Bei Brasilien-Sieg verletzt: Sorgen um Superstar Neymar

Superstar Neymar hat sich beim brasilianischen Auftaktsieg bei der Fußball-WM in Katar offenbar am Fußgelenk verletzt.

Der 30-jährige Angreifer von Paris Saint-Germain wurde am Donnerstagabend beim verdienten 2:0-Erfolg gegen Serbien in der 79. Minute ausgewechselt und nach Angaben seiner Mitspieler sofort in der Kabine behandelt. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist“, sagte Abwehrspieler Alex Sandro nach der Partie in der Interviewzone des Lusail-Stadions.

Auf Bildern ist zu sehen, wie das rechte Sprunggelenk Neymars angeschwollen ist. Nach seiner Auswechslung hatte er sich auf der Ersatzbank das Trikot über den Kopf gezogen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA)/Bild: Imago