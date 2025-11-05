Bei CL-Premiere: Gishamer pfeift Elfmeter gegen Chelsea

Turbulentes Debüt für ÖFB-Schiedsrichter Sebastian Gishamer in der UEFA Champions League!

Im Spiel zwischen Qarabag Agdam und dem FC Chelsea rückt der 37-jährige Salzburger kurz vor dem Pausenpfiff beim Stand von 1:1 in den Mittelpunkt.

Nach einer Flanke von Qarabag-Profi Leandro Andrade trifft der Ball im Strafraum die deutlich ausgestreckte Hand von Chelsea-Verteidiger Hato. Gishamer entscheidet sich nach wenigen Augenblicken korrekterweise für Strafstoß und zeigt auf den Punkt. Die Proteste der Chelsea-Spieler halten sich nach der Aktion in Grenzen. Gishamer erklärt dem nachfragenden Cucurella ruhig seine Entscheidung.

Marko Jankovic verwandelte den anschließenden Elfmeter sicher zur Pausenführung für den Außenseiter.

Gishamer erster österreichischer CL-Schiri seit 2011

Für Gishamer ist es der bislang größte internationale Einsatz seiner Karriere und zugleich das erste Spiel eines ÖFB-Referees in der Hauptrunde der Champions League seit der Saison 2011/2012, als Robert Schörgenhofer die Spiele Shakhtar Donetsk gegen APOEL sowie Viktoria Pilsen gegen den FC Barcelona leitete.

Ex-Schiedsrichter Schörgenhofer: CL-Premiere für Gishamer „eine Genugtuung“