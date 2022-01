Bei Demir-Comeback: Rapid gewinnt Testspiel gegen Cracovia

Im Rahmen des Winter-Trainingslagers hat der SK Rapid heute ein Testspiel im türkischen Belek absolviert. Der SCR setzte sich gegen den polnischen Klub KS Cracovia knapp mit 2:1 (1:0) durch. Die Tore für die Hütteldorfer erzielten Koya Kitagawa und der erst 19-jährige Moritz Oswald.

Diese Elf schickte Trainer Ferdinand Feldhofer in Halbzeit eins aufs Feld:

Im dritten Testspiel des Jahres im Rahmen der Vorbereitung brachte Koya Kitagawa die Grün-Weißen mit 1:0 in Front (30.). Robert Ljubicic hatte noch vor Seitenwechsel die Riesenchance auf das 2:0, doch der Mittelfeldspieler scheiterte am gegnerischen Schlussmann.

In der Halbzeitpause nahm Feldhofer einige Änderungen in der Rapid-Formation vor. U.a. feierte Yusuf Demir sein Comeback im Rapid-Trikot. Der Youngster lief wieder mit seiner alten Rückennummer 48 auf.

Nach kurzer Verschnaufspause geht‘s mit folgender Elf gegen @MKSCracoviaSSA weiter: Hedl; Stojkovic, Dijakovic, Sulzbacher, Moormann; Oswald, Grahovac, Petrovic, Grüll; Strunz, Demir

In der 47. Spielminute kam Cracovia zum Ausgleich. Nach einem Foul von Lukas Sulzbacher gab es Elfmeter für den polnischen Klub, den Peller van Amersfoort verwandelte. Moritz Oswald erzielte in der 85. Minute per Traumtor den Siegtreffer für Rapid. Der 19-Jährige nahm einen Ball direkt an und netzte dann per Volley ein.

Tore: 1:0 Kitagawa (30.), 1:1 van Amersfoort (47., Elfmeter), 2:1 Oswald (86.)

Rote Karte: der 19-jährige Michal Rakoczy (Cracovia, 69. Min.)

Am Samstag stehen für den SCR gleich zwei Testspiele an. Zunächst wird gegen Pogon Stettin geprobt, ehe man danach auf Teplice trifft. Der SK Rapid weilt noch bis 26. Jänner auf Trainingslager in der Türkei.

