Bei Guardiola-Abschied: City denkt an Kompany

Endet im Sommer eine Ära? Die Zukunft von Pep Guardiola bei Manchester City gestaltet sich offen. Der Spanier besitzt in Manchester zwar noch einen Vertrag bis 2027, allerdings bereiten sich die Skyblues schon jetzt auf eine Zeit nach Pep vor.

Im Sommer 2016 verließ Pep Guardiola die bayerische Landeshauptstadt und wechselte zu Manchester City. Der Beginn der nächsten Erfolgsgeschichte: 20 Titel – darunter sechs Mal die Premier League und einmal die Champions League – konnte der Spanier gewinnen. Jüngst gewann er gegen den FC Arsenal zum fünften Mal den Carabao Cup. Im Sommer könnte diese Ära aber zu Ende gehen.

Pep-Zukunft offen

Auch wenn Guardiola noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, verdichten sich die Anzeichen, dass der 55-Jährige im Sommer das Amt als City-Trainer niederlegen wird. City bereitet sich auf dieses Szenario vor und wirft zehn Jahre später wieder einen Blick auf Bayerns Trainerbank. Wie Sky Sport nämlich erfuhr, zählt neben anderen Trainern wie Xabi Alonso auch Vincent Kompany zum Kandidaten-Kreis, um das Pep-Erbe anzutreten.

Der Belgier trug selbst über zehn Jahre das Trikot der Skyblues, feierte unzählige Erfolge und war bis zu seinem Abschied 2019 Kapitän der Guardiola-Elf. Kompany wäre also ein Kandidat, der den Verein in- und auswendig kennt und sein großes Können derzeit bei den Münchnern eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Wie wahrscheinlich ist ein Kompany-Abgang?

Nach Sky Sport Informationen ist ein Kompany-Abgang aktuell aber sehr unwahrscheinlich und für den Belgier selbst derzeit kein Thema. Dem 39-Jährigen ist die Ruhe und Konstanz im Verein sehr wichtig und er pflegt ein sehr gutes Verhältnis zu Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund.

Dass Kompany aber zu den heißesten Trainer-Aktien auf dem europäischen Fußballmarkt zählt, ist den Münchnern bewusst. Im Oktober 2025 haben die Bayern-Bosse mit ihrem Erfolgscoach vorzeitig bis 2029 verlängert. Dieses Arbeitspapier soll keine Ausstiegsklausel für den Sommer beinhalten.

(skysport.de/Florian Plettenberg, Dennis Bayer & Jonas Gerhartz)

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