Bei Kulovits-Debüt: Rapid mit Punkt gegen BW Linz

Auch im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Robert Klauß ist Rapid nicht in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Hütteldorfer holten am Sonntag beim Debüt von Interimscoach Stefan Kulovits gegen Blau-Weiß Linz nur ein Heim-0:0 und liegen damit in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga weiter einen Punkt vor den Oberösterreichern auf Rang fünf. Diese Platzierung muss gehalten werden, um die Chance auf ein Europacup-Ticket zu wahren. Guido Burgstaller sah im Finish Rot.

Rapid begann vor 19.339 Fans engagiert, Blau-Weiß-Goalie Radek Vitek war bei einem Kopfball von Dion Beljo zur Stelle (4.) und entschärfte auch einen Versuch von Louis Schaub (5.). Der Anfangselan war jedoch schnell verpufft, zwingend wurden die Gastgeber vor der Pause nur noch bei einem Kopfball von Ange Ahoussou, den Vitek ebenfalls parierte (23.).

Dafür gab es im anderen Sechzehner einen Aufreger. Nach einer Freistoßflanke von Kristijan Dobras köpfelte Manuel Maranda das vermeintliche 1:0 für Blau-Weiß, Schiedsrichter Markus Hameter nahm den Treffer nach Ansicht der Videobilder aber zurück, weil der im Abseits stehende Simon Seidl Rapids Bendeguz Bolla am Verteidigen gehindert hatte (40.).

Blau-Weiß mit Topchancen – Rapid mit Glück

Mit Beginn der zweiten Hälfte wurde der Druck der Hausherren vorerst größer, Chancen blieben mit Ausnahme eines von Vitek abgewehrten Seidl-Schusses jedoch Mangelware (60.). Gefährlicher präsentierte sich Blau-Weiß – Ronivaldo hatte mit einem Lattenpendler-Kopfball Pech (66.), Conor Noß schoss Rapid-Schlussmann Niklas Hedl aus kurzer Distanz an (67.). Zudem klärte Amin Gröller einen Versuch von Noß knapp vor der Linie (73.), und ein Volley von Maranda flog relativ knapp über die Querlatte (74.). Rapid konnte nur noch mit einem Schuss von Isak Jansson ans Außennetz aufwarten (80.).

Letztes (negatives) Highlight war die Rote Karte für Guido Burgstaller, nachdem er Alem Pasic kurz am Hals gepackt hatte (83.). Es blieb beim 0:0, womit Rapid im vierten Saisonduell mit Blau-Weiß erstmals punktete. Die Bilanz von Grün-Weiß aus den jüngsten 15 Liga-Partien steht bei neun Niederlagen, drei Unentschieden und drei Siegen.

Burgstaller sieht nach Tätlichkeit Rote Karte (83.)

Bild: GEPA