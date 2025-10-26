Bei Odermatt-Triumph: Schwarz in Sölden am Podest

Marco Odermatt heißt der erste Sieger des alpinen Ski-Weltcups der Männer 2025/26. Der Schweizer gewann am Sonntag den Riesentorlauf von Sölden vor dem Kärntner Marco Schwarz (0,24 Sek.).

Hinter dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,27) landete Stefan Brennsteiner auf Platz vier (+0,39). Für Odermatt war es der 46. Weltcupsieg. Der zweite Durchgang begann wegen heftigen Schneefalls mit einer Stunde Verspätung, gefahren wurden beide Läufe auf verkürzter Strecke.

Weltmeister Raphael Haaser verbesserte sich vor 15.300 Zuschauern mit Laufbestzeit von Platz 17 auf sechs. Vincent Kriechmayr kam auf Platz 29. Patrick Feurstein verpasste als 31., Lukas Feurstein als 38. und Joshua Sturm als 53. die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Manuel Feller schied aus.

„Ich habe mich ein bissl leichter auf die Verhältnisse eingestellt. Alles möchte ich nicht schönreden, es ist noch Luft nach oben und einiges zu tun“, sagte Haaser, dessen zuvor beste Weltcupergebnisse im Riesentorlauf siebente Plätze waren.

