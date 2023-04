Bei Osimhen-Abgang: Vier mögliche Nachfolger für Napoli

Victor Osimhen ist in den letzten Wochen in aller Munde. Der nigerianische Angreifer des italienischen Spitzenreiters SSC Neapel hat sich in dieser Saison mit 26 Toren und fünf Assists in wettbewerbsübergreifend 32 Spielen in den Fokus einiger Topklubs gespielt. Unter anderem der FC Bayern hat den Ex-Wolfsburger im Visier.

Insgesamt scheint ein Abgang Osimhens nur noch Formsache zu sein. Deshalb blickt sich Napoli mittlerweile auch nach möglichen Nachfolgern um. Laut der italienischen Corriere dello Sport sollen vier Namen auf dem Zettel stehen: Tammy Abraham (AS Rom), Rasmus Höjlund (Atalanta Bergamo), Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) und Beto (Udinese Calcio).

(sport.sky.de)/Bilder: Imago