Bei PSG-Wechsel: Droht Donnarumma eine böse Überraschung?

via

via Sky Sport Austria

Der Wechsel des aktuell vertragslosen italienischen Nationaltormanns Gianluigi Donnarumma zu Paris Saint-Germain gilt als so gut wie sicher – Donnarumma will zu PSG und PSG will Donnarumma. Laut Sky Infos steht der Wechsel kurz vor dem Abschluss.

Doch dem 22-Jährigen droht bei einem Wechsel in die französische Hauptstadt laut “Telefoot” eine böse Überraschung. PSG spielt demnach mit dem Gedanken, den Italiener zunächst als Nummer zwei zu verpflichten. Donnarumma droht somit in seinem ersten Jahr die Bank.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Denn mit Keylor Navas haben die Pariser schon einen Stammtorhüter von internationaler Klasse im Team. Der Vertrag des Costa Ricaners läuft noch bis 2024, freiwillig möchte Navas seinen Stammplatz nicht abgeben.

Auf lange Sicht plane PSG aber mit Donnarumma als Nachfolger von Navas. Möglich scheint im ersten Jahr auch eine “Jobsharing”-Variante: Ein Torhüter kommt in den Ligaspielen zum Einsatz, der andere würde in den Pokalbewerben im Tor stehen.

Schon mit 17 war Donnarumma Stammtormann beim AC Milan. Im Nationalteam musste er sich zuerst noch hinter Legende Gianluigi Buffon anstellen, seit 2018 ist er auch da die Nummer eins. “Er ist ein Tormann, der die Möglichkeit hat, Geschichte zu schreiben und jeden Wettbewerb zu gewinnen”, sagte Buffon bei Sky Italia über seinen 1,96 Meter großen Nachfolger.

Bild: Imago