Bei Rennpremiere auf Nordschleife: Verstappen auf Rang sieben

Formel-1-Star Max Verstappen hat bei seinem Renndebüt auf der legendären Nordschleife in Deutschland in einem Vier-Stunden-Rennen Rang sieben erreicht

Der Niederländer fuhr auf der 25 km langen Nürburgring-Strecke einen Porsche Cayman GT4. „Rennfahren ist nicht nur mein Beruf, es ist mein Hobby. Die Nordschleife steht ganz oben auf der Liste der Strecken, auf denen ich mal Rennen fahren will, mit ihrer enormen Länge und dem engen historischen Layout“, sagte Verstappen.

(APA) / Bild: Imago