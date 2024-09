Bei Salah-Abgang: Liverpool will Milan-Star

Der FC Liverpool plant weiterhin an Ersatzlösungen, sollte Star-Stürmer Mohamed Salah den Klub verlassen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im kommenden Jahr ab, eine Reihe von Vereinen ist am Ägypter interessiert. Nun ist ein ehemaliger Star der Borussia Dortmund auf dem Zettel der Reds gelandet.

Christian Pulisic verzeichnete beim AC Milan einen starken Saisonstart. Der Amerikaner kommt wettbewerbsübergreifend in sieben Spielen bereits auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Laut Calciomercato soll der 26-Jährige nun auf einer Shortlist von Liverpool stehen. Doch der besitzt noch einen Dreijahresvertrag in Mailand, wohl auch mit der Option auf einer Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Um Pulisic aus Italien loszueisen, müsste der PL-Gigant also tief in die Tasche greifen. Mindestens 40 Millionen Euro soll es brauchen, um eine Rückkehr des Rechtsaußen in die Premier League zu ermöglichen.

