Bei Talk & Tore: Admira-Sportdirektor Ketelaer verkündet Verpflichtung von Galle

Raphael Galle wird künftig für den FC Flyeralarm Admira spielen. Das gab Sportdirektor Marcel Ketelaer am Montagabend bei „Talk & Tore“ bekannt.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt bei Wacker Innsbruck unter Vertrag. Vergangene Woche löste er sein Dienstverhältnis allerdings aufgrund der massiven Finanzproblemen der Tiroler auf.

Galle genoss seine fußballerische Ausbildung in der Tiroler Akademie. Nachdem sich der gebürtige Innsbrucker von der U15 bis zu den Profis hocharbeitete, debütierte er am 5. Mai 2017 in der 2. Liga. Für die Tiroler absolvierte er 95 Einsätze, dabei gelangen ihm neun Tore und acht Assists.

Bei der Admira unterschreibt Galle einen Dreijahres-Vertrag bis Sommer 2025.