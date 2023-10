Bei verpasster EM-Quali: Schweden-Coach kündigt Rücktritt an

Janne Andersson wird beim Verpassen der EM-Qualifikation als Trainer der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig zurücktreten.

„Das Einzige, was in meinem Kopf war, ist, dass wir zur Europameisterschaft fahren. Aber nach der Niederlage gegen Österreich gab es Fragen zu meiner Zukunft und deshalb wollen wir jetzt klarstellen, was gilt“, sagt Andersson am Montag.

Sollte die Tre Kronor das EM-Ticket verpassen, wird Andersson bereits nach dem Ende der Qualifikationsspiele im November aufhören. Sein Vertrag läuft eigentlich bis zur EM 2024 in Deutschland. Der 61-Jährige ist seit 2016 im Amt. Schweden hat nach dem 1:3 gegen Österreich als Gruppendritter bereits sieben Punkte Rückstand auf Belgien und das ÖFB-Team. Nächster Gegner der Schweden ist am 16. Oktober auswärts Belgien.

„Mein Gedanke ist immer noch, dass wir es zur EM schaffen, wir werden alles tun, um diese Chance zu nutzen, und es gibt noch drei Qualifikationsspiele in diesem Herbst“, sagte Andersson, der die Schweden bei der Weltmeisterschaft 2018 ins Viertelfinale und bei der EM 2021 ins Achtelfinale geführt hatte. Die Qualifikation für die WM 2022 verpasste man hingegen.

(APA)

Bild: Imago