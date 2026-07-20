Bei Weiterkommen: Sturm kennt nächste CL-Quali-Gegner

Sturm Graz trifft am morgigen Dienstag in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League auf den schottischen Klub Heart of Midlothian.

Sollte der österreichische Vizemeister gegen Hearts aufsteigen, wartet in der dritten Qualifikationsrunde der Sieger aus dem Duell Fenerbahce Istanbul (Türkei) und Gornik Zabrze (Polen).

Die Spiele der dritten Qualifikationsrunde werden am 4. bzw. 5. August sowie am 11. August (Rückspiel) ausgetragen.