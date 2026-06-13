Bei Werner-Trennung: Ex-Bayern-Star ist Top-Kandidat bei RB Leipzig

Die Zukunft von Leipzig-Trainer Ole Werner ist derzeit völlig offen. Ginge es nach dem Global Team von Red Bull Soccer, angeführt von Jürgen Klopp, würde man ihn austauschen. Eine Leipziger Entscheidung wird zeitnah erwartet.

Die Ausstiegsklausel von Demichelis beträgt nach exklusiven Sky Sport Infos 2,5 Millionen Euro. Für den Argentinier wäre es nach 15 Jahren die Rückkehr in die Bundesliga. Als Spieler stand er von 2003 bis 2011 beim FC Bayern unter Vertrag, dabei bestritt er insgesamt 259 Pflichtspiele. Er wurde vier Mal Deutscher Meister und gewann vier Mal den DFB-Pokal.

Demichelis stieg mit Mallorca ab

Nach seinem Karriereende 2017 verdiente er sich seine ersten Sporen als Trainer im Nachwuchsbereich des deutschen Rekordmeisters. 2023 wurde er dann Cheftrainer von River Plate und feierte mit dem Traditionsklub den Gewinn der argentinischen Meisterschaft.

Nach einer Station in Mexiko bei CF Monterrey wechselte er im März diesen Jahres nach Spanien zu RCD Mallorca, konnte den Abstieg aus LaLiga aber nicht verhindern.

(sport.sky.de)/Bild: Imago